In diretta a Radio CRC è intervenuto Mario Donatelli, ds del Genoa: “Kouamè è un giocatore che è del Genoa e resterà al Genoa. Quello che si sono detto i presidenti non lo sappiamo. Vedremo cosa accadrà, ma per ora non c’è nulla di concreto. Accettate contropartite? Al momento no. Come si muoverà il Genoa? Il Genoa ha le idee abbastanza chiare. Ci servono un terzino e un centrocampista. Diawara e Rog? Li prenderei tutti i giocatori del Napoli, bisogna vedere se sono accessibili. Ho parlato con Giuntoli? No. Forse ci avrà parlato Perinetti, ma non credo”.