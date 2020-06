La regia non è di Martin Scorsese ma la situazione relativa al futuro di Tanguy Kouassi sta regalando tanti colpi di scena. Nell'ultimo mese l'enfant prodige ha cambiato molte posizioni: prima ha ammiccato al Milan, poi ha aperto al rinnovo con il Psg e adesso l'ennesima frenata. Ma dietro questo nuovo capitolo c'è l'inserimento deciso del Borussia Dortmund. Secondo diverse fonti francesi, il club giallonero avrebbe presentato una super offerta: 5 anni a 10 milioni di euro totali. Cifre che possono far girare la testa a un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni.



LEONARDO IRRITATO - Il Psg negli ultimi anni ha lasciato andare via troppo facilmente i migliori talenti venuti fuori dal proprio settore giovanile. Perdere Kouassi vorrebbe dire tanto non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello simbolico: la stampa francese ha già palesato più di un dubbio sulla strategia del club della capitale. Ecco perché Leonardo non vuole commettere passi falsi e sta spingendo molto con gli agenti del ragazzo. Il dirigente brasiliano è molto irritato per la situazione che si è venuta a creare: il gioco rialzo degli ultimi giorni non è piaciuto affatto.



PARTITA A QUATTRO- La partita per Kouassi resta aperta ma è pronta a regalare nuove inversioni a u. Il Lipsia non ha modificato l'offerta fatta a gennaio, il Milan ha messo sul piatto un quinquennale molto ricco. Ma l'inserimento deciso del Borussia Dortmund rischia di sparigliare le carte sul tavolo. E il Psg sembra essere un po' più lontano da Kouassi ma non ancora completamente fuori.