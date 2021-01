In difesa, sempre. Della porta quando è in campo, dei più deboli quando è fuori. Kalidou Koulibaly da applausi a scena aperta per quanto fatto in termini di solidarietà: il difensore del Napoli, infatti, ha regalato giacconi dei club partenopeo ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo. Inoltre, in quella zona, viale del Mediterraneo, Koulibaly va a distribuire spesso cornetti ai suoi connazionali.



LE PAROLE - Queste le parole di Paolo Leccia, che ha assistito alla scena e la racconta su Facebook: "Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano. Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. Lo ho avvicinato con un cenno l'ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro. Dalla curiosità mi sono fermato e ho notato che stava regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo" (foto suo profilo). "Sono restato ancora per un po’ a guardare e ancora ora non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che fa. Molte volte giudichiamo solo per quello che fanno in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che si possano fare - ha aggiunto -. A buon rendere KK, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te!".