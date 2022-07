In vista della probabile cessione di Matthijs de Ligt, la Juventus inizia a guardarsi in giro, in cerca del sostituto del centrale olandese. Fra gli obiettivi di mercato della società bianconera ci sono Kalidou Koulibaly (Napoli), Gleison Bremer (Torino), Nikola Milenkovic (Fiorentina) e Gerson (Arsenal), con il primo che viene considerato il rinforzo ideale da parte di Max Allegri.



Operazione difficile, ai limiti dell'impossibile, quella di portare Koulibaly dal Napoli alla Juve, vista la rivalità tra i due club e tra le rispettive tifoserie, e il legame speciale del senegalese classe 1991 (in scadenza di contratto nel 2023) con il club azzurro e con la città partenopea.



E voi, se foste nei panni di Koulibaly, cosa fareste in caso di offerta della Juve? Rifiutereste o accettereste le avances juventine? Ve lo abbiamo chiesto nel nostro ultimo SONDAGGIO.



RIEPILOGO DEL SONDAGGIO



Cosa dovrebbe fare Koulibaly in caso di offerta della Juventus?



Accettare - 64.9% - 5112 voti

Rifiutare - 35.1% - 2764 voti