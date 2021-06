De Laurentiis chiede 60 milioni di euro a testa per Koulibaly e Fabian Ruiz, così entrambi rischiano di restare al Napoli. In tal caso il difensore senegalese vorrebbe un prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2023 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Invece il centrocampista spagnolo ha respinto l'invito del club a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023.