. Difficile oggi trovare parole che rendano perfettamente l'idea quando si parla di, quello che rimane ad oggi la prima antagonista in Italia allo strapotere della Juventus ma che guarda anche al cammino europeo con rinnovata ambizione rispetto al passato. Inseriti in un girone di ferro con Liverpool e Paris Saint Germain, gli azzurri hanno fatto capire a tutti di che pasta sono fatti, riscattando alla grande il passo falso di Belgrado contro la Stella Rossa esibendo una prestazione perfetta al cospetto dei Reds vice-campioni d'Europa. E tra i grandi protagonisti della notte magica del "San Paolo" c'è indubbiamente il colosso senegalese., fino all'apoteosi finale del gol di Insigne., implacabile in marcatura ma ormai perfettamente calato nella mentalità offensiva di una squadra che Benitez prima ma soprattutto Maurizio Sarri poi hanno saputo apportare a una squadra diventata materia di studio anche fuori dai nostri confini nazionali. Una squadra che Ancelotti sta provando a rendere perfetta, togliendo qualcosa forse sotto l'aspetto della spettacolarità ma aggiungendo equilibrio e cinismo. Equando il pallone è in possesso dell'avversario.- Anche nell'inedito esperimento della difesa a 3, Koulibaly non ha tremato al cospetto di uno degli attacchi più forti di tutta la Champions League,. Recentemente, è arrivato anche il rinnovo di contratto fino a giugno 2023, con un ingaggio da top player a Napoli (3,5 milioni a stagione) ma forse non sufficiente per proteggersi da nuovi assalti delle principali formazione del Vecchio Continente.in caso di un addio di Koulibaly, che per il momento si gode Napoli e proverà a trascinarlo in una nuova dimensione. Da miglior difensore del mondo.