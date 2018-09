Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai media dal ritiro della sua Nazionale :



"Coppia difensiva con Salif Sané? Quando giochi con giocatori bravi è molto facile fare bene in campo", ha dichiarato in un'intervista a Senego."Cerchiamo di continuare così, per dare il meglio di noi stessi. Sappiamo che sul campo andiamo molto d'accordo, ci aiutiamo e scambiamo le informazioni quando è necessario. Quindi continueremo a perfezionare tutto ciò e difendiamo bene così da raggiungere i nostri obiettivi. Questo sarà il nostro primo obiettivo domenica.



Sul rinnovo: "Sento la fiducia da parte del Napoli, dei compagni e dei nostri tifosi. Ho rinnovato il mio contratto, spero di continuare a crescere qui. Ma al momento sono concentrato sulla mia Nazionale"