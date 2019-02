Paris Saint-Germain, Manchester Unired, Chelsea. Questi sono solo alcuni dei grandi club europei che negli ultimi anni hanno pensato a Kalidou Koulibaly per rinforzare la difesa. Corteggiamenti che fin qui si sono scontrati con la volontà del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, deciso a non lasciare partire il senegalese. Che, a Rai Sport, ha parlato del suo futuro: "Mi fa piacere che mi seguano tante squadre, ma voglio dimostrare sul campo di essere al livello dei più grandi".



'CRESCERE A NAPOLI' - "Non so se sono uno dei difensori più forti al mondo, io provo sempre a dare il meglio. Da quando sono qui provo a crescere con il Napoli, ho tanti stimoli per andare avanti e voglio continuare a fare così".