Kalidou Koulibaly ha parlato ai media del Senegal, spaziando dal Mondiale al Napoli: “Sono arrivato nel posto giusto al momento giusto. A Napoli abbiamo un grande entusiasmo. Le persone vivono e mangiano calcio. I miei vicini di casa mi parlano soltanto di questo sport. Quando cammino per la strada, le signore anziane mi avvicinano solo per chiedermi se vinceremo la prossima partita. Se qualcuno vuole conoscere l'entusiasmo deve soltanto venire a Napoli. Valutazione? Non so se valgo 120, 50 o 60 milioni di euro. Quando ci penso mi viene da ridere ma questo dimostra una cosa: il lavoro paga e devi sempre evitare di mollare nella vita e dimostra anche che il Napoli ci tiene a me. È meglio essere amati in un posto che essere odiati altrove. Sono tranquillo, so che a Napoli la mia famiglia si sente bene, i miei genitori sono felici di vedermi lì. Vedremo in futuro. Mondiale? Sono alle porte di un sogno”.