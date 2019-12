La crisi non si ferma. Perché nonostante Anfield, il Napoli perde anche in casa col Bologna e continua il suo periodo nero: Aurelio De Laurentiis è furioso ma non cambia posizione sui pezzi pregiati della squadra, perché se è vero che pensa a una rivoluzione estiva cambiando totalmente l'impostazione di un gruppo che quest'anno sta deludendo, non intende fare alcuno sconto sul mercato. Anzi. Il segnale è arrivato forte e chiaro anche a Kalidou Koulibaly, in ripresa dopo un inizio di stagione da horror.





PREZZO ALTO - De Laurentiis e i suoi uomini sono stati chiari: chi pensa di portar via Koulibaly in saldo nel prossimo giugno si sbaglia, messaggio da memorizzare per le società di Premier League ma non solo. La valutazione rimane superiore ai 100 milioni di euro nella testa del Napoli e di chi gestisce il mercato, su tutti il presidente che non vuole dare alcuna idea di occasioni low cost nella sua squadra. Nessuno sarà incedibile come in passato, anzi; ma di certo Kalidou verrà valutato ancora tanto. Messaggio forte e chiaro.