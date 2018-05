Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Kalidou? E' un giocatore di grande livello, è un calciatore del Napoli e se non dovessero arrivare offerte concrete è ovvio che resta, non è che può scappare (ride, ndr). Valutazione del cartellino del calciatore? Non lo so... Lui è felice al Napoli e non avrebbe problemi a restare".