Un messaggio lanciato a mezzo social, l'ennesimo dopo i numerosi casi di razzismo negli stadi di cui lui e non solo lui è stato vittima. Kalidou Koulibaly ha voluto dedicare un post sulla sua pagina Instagram per commentare l'ultimo caso di razzismo negli stadi che ha visto coinvolto il terzino brasiliano della Fiorentina Dalbert durante la partita contro l'Atalanta.



Koulibaly ha ribadito un concetto chiaro, imparato fin da giovane e che dovrebbe essere la normalità per tutti: "​Lo abbiamo capito da bambini a Saint-Diè e voglio che anche mio figlio lo capisca. Spero che un giorno lo capiranno anche quelli che mi fanno ‘buu’. Sì, forse siamo diversi. Ma siamo tutti fratelli".