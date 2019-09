Nei giorni scorsi, la stampa di Barcellona ha dato ampio risalto alla presenza a Lecce del direttore sportivo Eric Abidal per assistere dal vivo alla prestazione di Fabian Ruiz ma anche di Kalidou Koulibaly, che per la dirigenza blaugrana rappresenta un possibile investimento nel futuro per sostituire Piqué.



A smorzare questi rumors ci ha pensato il diretto interessato, intervenuto a RMC Sport: “Sono a Napoli da cinque anni e posso dire di essere molto felice qui. La mia famiglia è contenta. Ogni anno lottiamo per vincere, per conquistare un trofeo importante. Abbiamo una tifoseria che ci segue sempre con passione e merita il meglio. Spero quest’anno di donargli qualcosa di importante”.