Il Napoli presenterà la prossima settimana il ricorso per l'annullamento dell'ultima giornata di squalifica per Kalidou Koulibaly, rimediata in Inter-Napoli. Ecco la descrizione del Corriere dello Sport: "Il Napoli andrà a discutere all’inizio della prossima settimana, martedì o mercoledì, la squalifica di due giornate a Koulibaly, che una l’ha già saltata con il Bologna; forse eviterà lo stesso percorso per Insigne, per il quale non ci sono grosse speranze, ed è una decisione che dovrebbe esser valutata in giornata. E’ un fondamento squisitamente “etico” che ispira il Napoli, una battaglia che verrà affrontata non solo in punta di diritto giuridico ma innanzitutto inseguendo un riconoscimento morale per un calciatore capace di resistere per una decina di giornate al rischio del «giallo» e della diffida e però stravolto sino alla reazione che l’ha spinto ad un applauso “irriverente”, irrispettoso delle leggi del calcio che invece è sordo dinnanzi ai “buuu”".

Intanto, almeno per gennaio, il Manchester United si è messo il cuore in pace: Koulibaly non si muove da Napoli.