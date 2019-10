Julien Gorius, ex compagno di Koulibaly al Genk, ha parlato a Il Mattino: "Kalidou non ha fatto vacanze, solo due settimane per riprendersi dalla Coppa D'Africa. Ci sono state anche tante voci su un suo possibile trasferimento in un top club, qualcosa può dare fastidio. Non so se può essere il suo ultimo anno a Napoli, ma lui mi ha sempre raccontato cose straordinarie della città e dell'amore per la gente di Napoli. E' un professionista, quindi credo sia legittimo ambire a giocare in uno dei primi club al mondo".