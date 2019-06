Il suo nome è praticamente sulla bocca di tutti, perché in periodo di calciomercato il profilo difa gola a tantissime squadre., che De Laurentiis non è disposto però a cedere, se non per un'offerta davvero irrinunciabile. Dai 90 milioni di euro in su. Il sogno del club azzurro è quello di costruire una coppia di livello internazionale col romanista Manolas, con cui esiste un'intesa sull'ingaggio, mentre è ancora aperta la trattativa tra i club.Del proprio futuro ha parlato, seppure in modo evasivo, lo stesso Koulibaly a Goal, al termine del match d'esordio in Coppa d'Africa del suo Senegal contro la Tanzania: ". Non voglio parlare del mio futuro oggi, preferisco parlare del Senegal . Sono rilassato, voglio concentrarmi sulla Coppa d’Africa e poi tornare a Napoli e vedere cosa succede".GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com