Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato alla rivista francese Once Mondial: "Ho avuti tanti allenatori atipici, sono stati grandi tecnici me il più 'pazzo' è stato Maurizio Sarri. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto davvero lavorare tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mio figlio e mia moglie stava per partorire. Sarri mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio figlio".