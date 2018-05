Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato a Sky Sport, in vista delle ultime due giornate di campionato e con un'occhio rivolto anche alle strategia di mercato: "Scudetto perso nello spogliatoio di Firenze? Forse Sarri ha ragione. Inconsciamente abbiamo mollato. Io non ho guardato la partita di Milano e penso di aver fatto bene. Ma giocare dopo e la Juve è sempre difficile. Siamo colpevoli, ma ci ha fatto male. Vedere la Juventus vincere così ha fatto scattare qualcosa nella nostra testa e non abbiamo avuto la reazione giusta a Firenze. L’anno prossimo dovremo fare ancora di più per questo scudetto. Fare tutti questi punti è difficile, in un altra stagione avremmo già vinto lo scudetto da qualche partita. Speriamo che l'anno prossimo possiamo crescere ancora di più per vincere lo scudetto, è una città che ha bisogno di questo titolo. Vogliamo fare la storia".



Sul gol segnato contro la Juve: "Quando ho visto la palla in porta allo Stadium sono successe tante cose nella mia testa, non ho realizzato di aver fatto gol. L'immagine che non dimenticherò mai è quella della squadra che festeggiava e ci credeva ancora". Sul futuro di Sarri: "Dobbiamo continuare con lui ma la scelta spetta al presidente e a lui. Sarri è uno che vive il calcio, vuole la perfezione e grazie anche al suo staff cresciamo sempre. È quello che serve al Napoli".