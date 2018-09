Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions League contro la Stella Rossa: "Abbiamo fatto male fuori casa nella passata stagione in Champions, domani sarà dura ma ci proveremo. Vogliamo giocare bene, sappiamo che è difficile iniziare al meglio in Champions e soprattuto qui a Belgrado, perché il Marakana è il dodicesimo uomo".



PSG E LIVERPOOL FAVORITE - "Noi faremo la nostra parte e non sottovaluto la Stella Rossa, faremo di tutto per andare avanti perché lo scorso anno non ci siamo riusciti e quest'anno deve essere un nostro obiettivo".



ANCELOTTI - "Quanta fiducia nel suo lavoro? Tanta. Sapevamo che era difficile tagliare, ma siamo sulla strada giusta: abbiamo ancora da lavorare, domani iniza la Champions ed è un'altra cosa. Abbiamo perso tre settimane fa in campionato e fatto bene in questo fine settimana, ora voltiamo pagina: dobbiamo essere pronti a tutto e vincere questa partita, questo è uno stadio mitico e spero saremo all'altezza".



PIU' ATTENTI IN CAMPIONATO CHE IN CHAMPIONS - "Problema sicuramente passato. Forse lui aveva ragione, ma adesso daremo attenzione a tutte le competizioni: non vedo l'ora di iniziare perché giocare la Champions è un sogno per tutti i bambini".



CONDIZIONE - "Sto bene, sono contento di essere qui e felice a Napoli. E' un momento positivo della mia vita, dopo il Mondiale sapevo che era difficile iniziare una nuova stagione ma ho provato ad assimilare il prima possibile le richieste del mister. Lui ci aiuta molto e questo è importante, sono molto positivo per la nostra squadra".



STELLA ROSSA, COSA TEMERE - "A me non fa paura niente. Sappiamo che lo stadio è importante, che la squadra è forte e quindi non dobbiamo 'scherzare', sarà una gara dura, sappiamo bene cosa vuol dire avere un popolo alle tue spalle, lo viviamo a casa nostra dove è difficile per tutti giocare. Noi però daremo il massimo".