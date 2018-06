Vale tanto oro quanto pesa (quindi parecchio) e sulle sue tracce si sono messi grandi club come Chelsea, Barcellona e Psg. I parigini, secondo fonti d’oltralpe, avrebbero perfino considerato il suo acquisto sulla base di cento milioni. Kalidou Koulibaly tuttavia dovrebbe restare almeno per un’altra stagione a Napoli, così almeno la pensano i quotisti Snai che hanno confezionato le quote sulla permanenza o meno del difensore. Puntare su una sua partenza entro il prossimo 30 luglio, riferisce Agipronews, rende due volte e mezzo la giocata, l’ipotesi partenopea è sensibilmente più probabile, a 1,45. La vetrina del Mondiale potrebbe addirittura incrementare la valutazione del giocatore, che domani debutta contro i compagni di squadra Zielinski e Milik, in Polonia-Senegal. Vederlo in gol, magari svettando in mischia aerea, è una scommessa che moltiplica dieci volte la posta. Se poi il gol venisse nell’ultimo quarto d’ora, come nella famosa incornata anti-Juve, il premio sarebbe molto più alto: la quota ad hoc è 33.