Il ds del Siviglia Monchi ha spiegato pubblicamente come sono andate le cose nell'affare Koundé tra Chelsea e Barcellona:



"Giovedì scorso abbiamo raggiunto un accordo verbale con il Chelsea, anche il giocatore, ma siccome il calciomercato non finisce mai di sorprendere, all'ultimo momento sono sorti alcuni dubbi sulla destinazione, nel weekend tutto si è fermato. Hanno deciso di fermarsi e in quel tiro alla fune si è inserito il Barcellona. La prima volta che Mateu Alemany mi ha contattato è stata lunedì: lui ci mostra il suo interesse, noi gli chiediamo un'offerta e ne arriva una più bassa di quella che avevamo in mente. Dopo averci lavorato con un notevole sforzo abbiamo raggiunto l'accordo per la cessione più importante nella storia del club".