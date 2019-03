L'ex attaccante della Juventus Darko Kovacevic è stato uno dei match winner di Napoli-Juventus. Intervistato da Il Mattino, l'ex centravanti ha dichiarato: ​ "Ricordo ancora quel gol, un colpo di testa su cross di Zidane. Fu una bellissima serata per me, con grandi emozioni, del resto ricordo tutti i gol che ho segnato in Italia. Quella fu una partita difficile per noi ma riuscimmo a vincere, sono contento di aver partecipato a quella vittoria e aver fatto gol”.



ANCELOTTI -"Ho la migliore opinione possibile di lui, sia come persona che come esperto di calcio, sono certo che con le sue qualità riuscirà a tirar fuori una soluzione per ogni situazione".