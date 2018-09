In un'intervista al The Sun, Mateo Kovacic ha parlato del suo trasferimento dal Real Madrid al Chelsea: "Alvaro Morata mi ha detto che il Chelsea è allo stesso livello del Real Madrid, i tifosi possono essere sicuri che darò sempre il 100%, farò di tutto per offrire un buon calcio. Troppa panchina? È stato difficile quando giocavo meno, ora sono più coinvolto e questo mi aiuta molto, quindi è stata una decisione importante lasciare Madrid".