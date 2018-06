Mateo Kovacic si è messo sul mercato. Direttamente dalla Russia, dove sta disputando i Mondiali con la sua Croazia. Il centrocampista ha chiesto con urgenza al Real Madrid di essere ceduto, senza troppi giri di parole. “La cosa migliore per me è andare in un altro club dove possa giocare stabilmente da titolare. E’ un’opportunità che credo di poter ottenere e che desidero ora stesso”, ha detto il croato. Parole forti, un vero e proprio sfogo. Solo 36 presenze per Kovacic nel club campione d’Europa in carica nella scorsa stagione: le aspettative erano ben altre e ora il classe 1994 ha voglia di cambiare aria.



PALLINO DI ALLEGRI - Alla Juventus piace eccome, soprattutto a Massimiliano Allegri. L’accostamento non è sicuramente una novità perché l’allenatore bianconero è un grande estimatore del giocatore sin dai tempi dell’Inter. Nel 2015 fu pagato 29 milioni di euro più 3 di bonus dal Real Madrid. A distanza di tre anni, il valore oscilla sui 40 milioni di euro. Un esborso alla portata del club bianconero, così come lo è l’ingaggio: 4,4 milioni netti annui. Il mirino del duo Marotta-Paratici è sempre su Milinkovic-Savic, ma Kovacic può essere un’opportunità di mercato intrigante. E la Juve sappiamo essere sempre molto vigile su ciò che offre il calciomercato.



IPOTESI RITORNO - Il nome di Kovacic, però, è sempre segnato anche sul taccuino del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio. L’Inter si è privata a malincuore del centrocampista croato, per esigenze di bilancio. E’ sempre un giocatore che piace e parecchio, anche se la valutazione fatta dal Real Madrid è un ostacolo per i nerazzurri. La premesse è cha una vera e propria trattativa non è ancora iniziata, ma l’Inter segue gli sviluppi della situazione con grande attenzione e sogna un ritorno di Kovacic in nerazzurro.