Accostato alla Juventus in sede di mercato, Mateo Kovacic, centrocampista classe 1994 del Real Madrid e della nazionale croata, è tornato ad essere nei radar dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri possono affondare il colpo in caso di acquisto di Milinkovic-Savic da parte del Real Madrid. Al momento il croato - in uscita da Madrid per giocare con più continuità - non è una priorità della Juve.