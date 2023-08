In Serie D il Trapani comunica di aver acquistato le prestazioni sportive del 33enne centrocampista tedesco Oliver Kragl: "Sono contento, ho trovato un gruppo compatto e allegro e spero che tutto ciò si veda in campo. Sono un uomo d'esperienza, posso aiutare i più giovani. Ho scelto Trapani perché c’è un progetto ambizioso e voglio vincere il campionato e andare in C con la squadra, staff e tifosi".



Cresciuto nelle giovanili del E. Braunschweig con cui esordisce in prima squadra, nell’estate 2013 si trasferisce nel campionato austriaco, al Ried. Arriva in Italia nel gennaio 2016 quando viene acquistato dal Frosinone realizzando una rete in Serie A. Si divide tra la massima serie e la Serie B: gioca nella prima parte di stagione del 2017/18 al Crotone, poi il trasferimento al Foggia dove resta fino all’inizio della 2019/20 per passare successivamente al Benevento. Il club campano lo cede in prestito, sempre in B, all’Ascoli. E’ in Serie C dal Febbraio del 2022 con la maglia dell’Avellino; dopo una breve parentesi nuovamente con il Ried, torna in Italia lo scorso Gennaio all’ACR Messina. Oltre 400 presenze nel corso della sua carriera, tra cui circa 160 dal suo arrivo in Italia e 69 reti totali.