Si rinnova anche per questa stagione l'appuntamento con il Guardian per ltalenti in circolazione nel mondo del pallone a livello mondiale. Il noto quotidiano inglese sceglie e seleziona i migliori talenti che, nel corso della stagione, compiranno 18 anni e quindi per questa annata tocca ai- Sono 5 i giocati attualmente sotto contratto con le formazioni Primavera dei nostri club italiani inseriti in lista, a cui però va aggiunto Wilfried Gnonto, nazionale italiano ex-Inter e ora allo Zurigo. Si tratta di Dimo Krastev, Fabio Miretti, Cesare Casadei, Emil Roback e Samuel Iling. Andiamo a scoprirli nella nostra gallery.Esterno d'attacco o seconda punta brevilinea classe 2003 ha scelto di non rinnovare il proprio contratto con l'Inter e firmare a parametro zero con lo Zurigo. Nato a Verbania con origini ivoriane è stato protagonista con la Nazionale Under 17 anche agli ultimi Mondiali in Brasile.