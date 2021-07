Il presidente del Parmaha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha fatto una sorta di consuntivo sul primo anno alla guida del club gialloblù: "Un periodo incredibile, emozionante e impegnativo. La città i tifosi non avrebbero potuto essere più gentili e accoglienti con me e la mia famiglia.Stiamo costruendo una squadra forte. A livello societario abbiamo fatto alcune aggiunte strategiche.e arrivare a stabilizzarsi ai vertici del calcio italiano".: "Cercavamo un allenatore con determinate qualità, e lui le riflette tutte.Abbiamo grande fiducia in lui, nel suo staff, e nelle sue idee di gioco. E poi naturalmente gli ho chiesto di portarci in A".: "Lo conosco dai tempi in cui vinceva trofei per il Parma. Riuscire a riportarlo dove ha iniziato la carriera è una cosa incredibilmente emozionante.Guardandolo giocare nel corso degli anni, ho ammirato la sua personalità, la sua energia, la sua leadership e il suo talento: forse è il più grande portiere di tutti i tempi. Ora è tornato a casa: è il portiere del Parma.".