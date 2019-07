Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport della prossima Serie A: ''Scudetto? Dipenderà molto da come andrà a finire il calciomercato. Il Napoli può provarci ma per capire se potrà puntare allo scudetto bisognerà vedere chi arriverà dal mercato. L'Inter ha preso Antonio Conte che è un grande allenatore, si sta avvicinando ma non mi sembra ancora pronta. Per ora la Juve è sempre più forte, lo era già prima ed è già riuscita a compiere acquisti importanti. De Ligt? Fidatevi, è speciale''.