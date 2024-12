Kroos: "Giocassi ancora mi vedrei all'Inter. Ogni tanto il campo mi manca"

Fra i tanti volti premiati a Torino dall'evento Golden Boy in cui ha vinto il premiol'ormai ex-centrocampista del Real Madrid e oggi ritiratosi,ha concesso un'intervista a Tuttosport in cui ha commentato l'attuale livello della Serie A svelando dei retroscena sul suo passato e ipotizzandosi oggi, nel centrocampo di una squadra in particolare:"Penso che negli ultimi anni il livello si sia alzato moltissimo. Lo vediamo soprattutto nelle competizioni europee. L’Inter è arrivata in finale un paio di anni fa, l’Atalanta ha vinto l’Europa League contro il Leverkusen neocampione di Germania, il Milan ha battuto il Real al Bernabeu. Ci sono diversi club che possono giocarsela fino alla fine..."

"Durante i miei anni in Spagna so che c’è stato l’interesse di alcune squadre di Serie A, ma io non ho mai pensato di lasciare i Blancos. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto: è tecnico, intenso e molto tattico. Ma il Real è il Real…"."Sono felice e molto impegnato in questo momento: ogni giorno mi occupo della mia fondazione e dell’Icon League, ma non le nascondo che ogni tanto il calcio mi manca. Sono ancora nell’ambiente con l’Academy di Madrid, ma in una veste completamente diversa rispetto a prima. Ho lasciato uno sport che praticavo da quando avevo sei anni; quindi, è inevitabile che la mia vita sia tutta costruita attorno al calcio. Il ritiro mi ha messo un po’ di tristezza, ma è stata una mia decisione. Volevo chiudere un capitolo della mia vita per aprirne un altro. Sono soddisfatto di quello che ho vinto, fatto e vissuto, non solo dentro al campo. Però sì, ci sono giorni in cui ci penso…".

"In quale italiana giocherei oggi? Non conoscendo bene gli ambienti, mi verrebbe difficile sceglierne una. Forse,Giocano con fiducia, calma e qualità, cercando di imporre il proprio gioco contro chiunque. Sono davvero forti".