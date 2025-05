AFP via Getty Images

Kroos: "Se devo scegliere tra un allarme per casa o Acerbi davanti alla porta, prendo lui"

44 minuti fa

1

Il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è stata una delle più belle partite degli ultimi anni: 4-3 ai supplementari, un gol di Davide Frattesi ha lanciato la squadra di Inzaghi alla finalissima di Monaco di Baviera (contro il Psg sabato 31 maggio). Quella sera erano tutti incollati davanti alla tv in ogni parte del mondo, figuriamoci in Spagna... Per questioni di rivalità col Barça anche giocatori ed ex del Real Madrid hanno seguito la gara con particolare attenzione.



KROOS E ACERBI - Tra questi c'è stato l'ex centrocampista tedesco delle Merengues Toni Kroos, che intervenuto al podcast Einfach Mal Luppen ha parlato così: "Non posso dire di tifare per l'Inter, ma i miei ultimi dieci anni al Real Madrid hanno influenzato il mio modo di vedere il Barcellona. Quando i nerazzurri hanno segnato il gol del 3-3 sono stato felice". E ancora, su Acerbi: "Se dovessi scegliere tra un sistema d'allarme, un pastore tedesco o Acerbi davanti casa, prenderei Francesco. L'Inter in difesa ha davvero tre bestie, ma Acerbi è pura mentalità; bisogna dire, però, che anche Dumfries e Bastoni sono stati straordinari, delle vere e proprie macchine".