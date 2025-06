Krstovic: "Sono più vicino a lasciare il Lecce". Sticchi Damiani: "Tutti cedibili"

Getty Images

L'attaccante montenegrino è stato protagonista nella salvezza dei salentini con 12 goal in 38 partite, numeri che hanno portato la sua valutazione ad almenoe attirato l'interesse di diversi club. Soprattutto in Italia, conattirate dalla prospettiva di ingaggiarlo.

- Dal ritiro della sua nazionale, Krstovic ha parlato del proprio futuro aprendo alla partenza: "Sto pensando alle prossime partite con la nazionale, poi mi siederò con persone di cui mi fido e decideremo cosa è meglio per me.", riporta cgsport.me.- Non c'è una chiusura neanche da parte del Lecce, come testimoniano le parole del presidente del clubin conferenza stampa: "Cosa mi sento di dire ai tifosi sul mercato? Che dopo Dorgu sono tutti cedibili. Da presidente e da tifoso vorrei dire che i giocatori migliori vorrei tenerli. Poi però se per Krstovic arriva una squadra che offre cifre importanti al giocatore, la volontà del club è irrilevante".