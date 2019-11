Rade Krunic è una delle (poche) note positive della sconfitta del Milan contro la Lazio. L'ex Empoli, lanciato in campo dopo alcuni mesi di adattamento, ha ricevuto importanti segnali da Stefano Pioli, che vuole puntare su di lui. Il tecnico, dunque, spazza via le ipotesi di cessione in prestito circolate negli ultimi giorni. Anzi, la dirigenza è convinta a puntare su di lui e vuole andare avanti insieme. A gennaio, poi, si farà un punto della situazione con l'entourage del ragazzo, ma al momento il Milan e Krunic viaggiano sullo stesso binario.