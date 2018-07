Deve stare attento il Torino, la concorrenza per Rade Krunic inizia a farsi pesante. Il centrocampista dell'Empoli è infatti seguito con estrema attenzione anche dal Genoa e il rischio che tra le due società possa nascere un'asta per cercare di assicurarsi il calciatore bosniaco è più che concreto.



Il Torino ha avviato i contatti per Krunic ormai da diverse settimane e i dirigenti granata hanno anche offerto Lucas Boyé come contropartita tecnica ai toscani: ora si attende una risposta da parte dei dirigenti dell'Empoli.