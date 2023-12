Meno di un mese all'apertura del mercato e uno dei casi che ildovrà gestire è quello di. Tra i rossoneri e il bosniaco qualcosa si è rotto la scorsa estate e ad oggi non ci sono margini per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Gennaio quindi diventa il mese giusto per far calare il sipario su questa storia professionale.- La via d'uscita c'è già ed è la stessa che Krunic aveva provato a percorrere la scorsa estate: il, che con il giocatore ha già raggiunto un. La novità però è arrivata nelle scorse ore dalla Francia. Il, ultimo in Ligue 1 e fresco dell'esonero di Fabio Grosso, è alla ricerca di rinforzi per rilanciarsi in classifica e, stando a L'Equipe, ha inserito il bosniaco del Milan nella lista degli obiettivi a centrocampo, un elenco del quale fa parte anchedel- Possibile un'asta internazionale dunque, anche se l'inserimento dell'OL appare complicato. Perché il Fenerbahce è nettamente più avanti con il giocatore e, prossimamente,per incontrare la dirigenza rossonera e discutere l'affare. Perché, soprattutto, il Milan non intende liberare a zero l'ex Empoli: considerando che a gennaio Krunic avrà un, si partirà da una, con l'obiettivo di accumulare un piccolo tesoretto da dirottare sul colpo in attacco e quello in difesa, mentre per sostituire il bosniaco si punta già(classe 2005 dello Schalke 04) per la prossima estate. Le condizioni di partenza sono fissate, il Lione prova a inserirsi ma il Fener fa sul serio: il prossimo mese può essere quello giusto per l'addio di Krunic al Milan.