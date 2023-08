Resta al Milan, almeno per ora. Rade Krunic è un obiettivo di mercato del Fenerbahçe, a caccia di rinforzi in mezzo al campo, ma al momento non ci sono margini per vederlo giocare con l'amico Edin Dzeko. Dopo aver trovato l'accordo con l'entourage del centrocampista bosniaco, sulla base di un contratto di quattro anni anni a circa tre milioni e mezzo d'ingaggio, il club di Istanbul non è andato oltre una chiacchierata esplorativa, senza presentare un'offerta ufficiale al Milan, che non intende cambiare la sua posizione La valutazione che il Fener fa, 4 milioni di euro, è un terzo di quanto Moncada e Furlani chiedono per il cartellino dell'ex Empoli, che per il momento non si muove.



RINNOVO CON RITOCCO - Qualcosa potrebbe cambiare dopo il preliminare di Conference League contro il Maribor, ma intanto il Milan ha deciso di non restare fermo. Krunic è un pilastro di Pioli, motivo per il quale, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, dalle parti di via Aldo Rossi stanno pensando a un rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno, con ritocco dello stipendio, che dovrebbe essere raddoppiato, da 1,2 milioni a 2,5 milioni di euro netti. Krunic, 30 anni il prossimo 7 ottobre, ha segnato 3 gol in 125 partite con la maglia del Milan.