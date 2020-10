Alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga,è intervenuto in conferenza stampa: "Se mi hanno fatto piacere le parole di Maldini? Certamente. Sono molto contento della società e del mister, che conta su di me. Per me significa molto, l'anno scorso ho avuto molti infortuni e non sono stato bravo come mi aspettavo e si aspettavano gli altri. Mi hanno fatto vedere che credono ancora tanto in me e che posso dare ancora tanto al Milan"."Mi piace anche questo ruolo, ho giocato in quella posizione ad Empoli. In teoria il mio ruolo preferito è la mezzala, ma in questo modulo non c'è. Posso fare il trequartista o il mediano, per me va bene ogni ruolo, per il Milan sono sempre disponibile. Come ruolo mi piace, sono più vicino al gol. Non è la mia miglior caratteristica, ma posso dare qualcosa anche in quella posizione"."Il mister chiede il massimo da tutti. Sono un professionista, do il massimo. Metto determinazione e impegno in ogni partita, penso che il mister abbia fiducia in me. Il suo arrivo è stato importante per me, all'inizio non giocavo. Lui mi ha messo in campo, anche da titolare e perciò se sono rimasto è anche merito suo"."Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che analizzeremo oggi e domani. Le squadre europee non le conosciamo così bene, in Serie A ci conosciamo un po' tutti. Speriamo di vincere e arrivare a quota 6 punti"."Fin qu abbiamo visto poco, il mister ci ha detto che sono intensi e mettono tanto ritmo".