Rade Krunic, centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Verona: "Ci mancavano tanti elementi importanti, ma abbiamo fatto vedere un'altra volta che siamo una famiglia che nelle difficoltà sa esprimersi. Devo ringraziare il club per la fiducia. In passato ci sono stati momenti un po' brutti, sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me stesso, ma ora mi sto riprendendo. Io mi ripeto sempre che posso aiutare la squadra, il mister lo sa che posso giocare in diversi ruoli e posso dare il massimo".