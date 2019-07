Il nuovo centrocampista del Milan Rade Krunic subito dopo la conferenza stampa di presentazione ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "Il numero 33? Lo avevo anche all'Empoli, è un numero che mi piace da sempre. Ho visto che Caldara ha cambiato numero e quindi l'ho preso. Sapevo dell'interesse del Milan, anche Andreazzoli mi diceva che il Milan mi seguiva. Io ero contento, ne ho parlato anche il mio agente. Avevo tante offerte, ma il Milan è qualcosa di diverso".



MODELLI - "De Bruyne non è il mio idolo, ma come caratteristiche assomiglio a lui. I miei idoli erano Kakà, Fabregas e Ronaldinho. Non credo di assomigliare ad Hamsik".



GIAMPAOLO - "Il mister riuscirà a fare bene anche qui, anzi può fare anche meglio perchè i giocatori sono più forti. Con il suo stile di gioco possiamo fare grandi cose e riportare il Milan in Champions".



BENNACER - "Quando è arrivato all'Empoli, avevo visto subito che era forte, ma negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo. Da regista ha fatto benissimo nell'ultima stagione. Lui ha qualcosa di più e di diverso che altri non hanno. E' pronto per il grande salto".



GIAMPAOLO ALL'EMPOLI - "Ho esordito con Giampaolo contro il Sassuolo e ho giocato trequartista. Il primo gol è arrivato alla terza partita con il Genoa.



MILAN - "Tifo Milan da anni, non mi importava chi ci fosse in panchina. Poi è arrivato Giampaolo e sono molto contento di questo, sono felice di poter lavorare ancora con lui".