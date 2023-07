L'ex Milan e Parma, tra le altre, Juraj Kucka si è reso protagonista di un brutto episodio. Durante le qualificazioni alla prossima Champions League, il suo Slovan Bratislava ha strappato un pareggio con lo Swift Hesperange, squadra del Lussemburgo. Lo slovacco però non ha disputato l’intera gara poiché ha rimediato un cartellino rosso nel recupero della prima frazione.



IL FATTO - Durante la sfida infatti il centrocampista ha morso un avversario. Nel corso di alcune fasi concitate della gara, Nego Ekofo gli è caduto addosso ed è stato colpito da Kucka. Inizialmente ammonito, è stato quindi espulso dopo l’intervento del Var e il rosso lo terrà ora fuori a lungo. Sui social il giocatore si è subito scusato: "Vorrei scusarmi con tutta la squadra, il club e i tifosi. Sono pienamente consapevole dell'errore che ho commesso e che non dovrebbe accadere, che ha indebolito la squadra in una partita difficile e importante. Sono stato provocato inutilmente da un avversario che era sdraiato sopra di me, non mi lasciava andare, pizzicandomi e graffiandomi. Tuttavia, questo non giustifica la mia reazione successiva. Sarò sicuramente punito con uno stop per diverse partite, cosa che mi dispiace molto, ma ognuno impara dai propri errori".