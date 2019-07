Nome nuovo per la difesa del Parma. Il ds Faggiano pensa allo slovacco Skrtel, 34 anni ex Liverpool, ora libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato i turchi del Fenerbahce a parametro zero. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il suo amico e connazionale Kucka potrebbe agevolare la trattativa. In uscita Dezi verso l'Empoli con Stulac (cercato anche dalla Cremonese), Ceravolo richiesto da mezza Serie B, il portiere Dini torna al Trapani.