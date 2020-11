Gli anni d'oro dei Chicago Bulls continuano a far discutere e questa volta grazie a Toni Kukoc, stella della Croazia e compagno di squadra di Jordan, Pippen e Rodman in quei magici anni. Proprio sul rapporto con l'ala spesso e volentieri sopra le righe, l'esterno croato ha svelato un curioso retroscena ai microfoni di Record.



"Sono uscito con lui solo una volta, poi mi sono serviti 7-10 giorni per riprendermi dal suo ritmo selvaggio​. Un giorno eravamo in quattro con lui: la prima cosa che Dennis chiese fu di bere 40 shottini di vodka e 10 birre. Gli chiesi se sarebbero arrivate altre persone e lui disse di no. Era importante mantenere l’open bar... Quella sera, tutti avevano cibo e bevande gratis, a sue spese".



Bevande gratis per tutti e belle donne verrebbe da aggiungere perché Rodman era solito accompagnarsi a stupende ragazze. Una su tutte? Carmen Eletcra, ex-bagnina di Baywatch, super modella per Playboy e ufficialmente la sua fidanzata all'epoca. Oggi incanta ancora e noi ve la mostriamo nella nostra gallery.