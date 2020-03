Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, SABATO 28 MARZO, IN TV.





DIGITALE TERRESTRE



Rai 3, ore 20.30: Sapiens, un solo pianeta - I divoratori del pianeta (scienza, documentario)



Italia 1, ore 21.26: Pets - Vita da animali (film, animazione)



8, ore 21.30: Agente 007 - Una cascata di diamanti (fim, con Sean Connery)





SATELLITE



Sky Cinema Uno, ore 21.15: Blood Money - A qualsiasi costo (film, con John Cusack)



Sky Cinema Drama, ore 21: Taipei - A City of Love (film)





INTERNET



Dazn, ore 12: L’identi-kid di Balzaretti: Dejan Kulusevski