Giocatore dellada gennaio, lasciato alper continuare a maturare, la prossima stagione sarà a tutti gli effetti a disposizione di Andrea Pirlo in bianconero. Ora in vacanza, Dejansi rilassa, con Joel, giocatore dello, tra mare e partite a basket... dove indossa la maglia bianconera. Quella della scorsa stagione, metà bianca e metà nera, in attesa di poter vestire quella nuova.