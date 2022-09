nella sua carriera di allenatore., a differenza di quanto abbia fatto il tecnico salentino alla guida del Tottenham. E dalle pagine de La Gazzetta dello Sport il talento svedese ha provato a spiegare i motivi di questo incredibile cambio di rotta. "Nel calcio a volte le cose vanno semplicemente male. Io non ho cambiato nulla di me stesso in questi mesi: mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo.e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò", dice Kulusevski.Sul momento felice al Tottenham: "Come ho detto, adesso ho davvero sempre voglia di giocare a calcio.Al Tottenham il mio corpo è cambiato, grazie soprattutto agli esercizi in palestra, in pochissimo tempo.: sono felicissimo di giocare per lui".Kulusevski risponde poi a questa domanda:Non voglio dire che uno sia meglio dell’altro, perché ho grande rispetto sia per Allegri che per Conte ed entrambi hanno vinto tanto in carriera, ma il lavoro e l’idea di calcio sono completamente diversi. Al Tottenham, come ho già detto, si fatica molto di più in palestra e i risultati si vedono.Non ho mai conosciuto nella mia vita, anche fuori dal calcio, una persona motivata come Antonio Conte. Uno così, quando ti parla, ti entra per forza nel cuore".