La prima stagione alla Juventus di Dejan Kulusevski era iniziata con il botto, con una super prestazione e un gran gol contro la Sampdoria. Poi il cammino è stato contraddistinto da qualche critica per via di un rendimento in chiaroscuro.Contro il Cagliari si è acceso solo a sprazzi: giocate di grande qualità al quale hanno fatto seguito delle lunghe pause. Ma il talento c'è così come la grande fiducia da parte della dirigenza e di Andrea Pirlo. Che studia l'evoluzione tattica migliore per esaltare quelle caratteristiche che lo avevano reso devastante nella sua avventura al Parma. Il club bianconero, che aveva superato la concorrenza dell'Inter versando nelle casse dell'Atalantanon ha alcun dubbio sul futuro.