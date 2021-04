Dejan Kulusevski cambia agente. Ora lo svedese è pronto a entrare nella scuderia di Alessandro Lucci, che in casa Juve cura già gli interessi di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, oltre che di Mattia Perin. Di solito quando un giocatore cambia agente è per ottenere un contratto migliore o cambiare squadra: in questo caso però la situazione dovrebbe essere diversa. La Juve infatti lo ritiene incedibile, né sembra aver in programma alcuna variazione di contratto rispetto a quello firmato nel gennaio del 2020 al momento dell'ingaggio.