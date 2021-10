C'è voluta la sua spizzata su cross di Mattia De Sciglio per espugnare San Pietroburgo, è questa la rete che può valere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions.Nemmeno l'infortunio di Paulo Dybala gli ha permesso di riprendersi quella maglia da titolare che di fatto con Andrea Pirlo era sua. Anche perché,. Molto bene nel derby, benino con la Roma, male in precedenza. E male anche con lo Zenit, almeno fino al momento del gol. Che può cambiare tutto, o niente, dipende solo da lui. Comunque Kulusevski con questa rete si candida anche per San Siro, domenica sera c'è l'Inter e lui non vuole mancare.La sintesi può essere questa: ha tanto mercato, ha poco spazio. Mentre la Juve ha grandi obiettivi e in qualche modo deve fare cassa.. Un passo alla volta, ieri lo Zenit e domenica l'Inter: se è questione di testa, la svolta per Kulusevski può essere arrivata. Convincere Max a puntare su di lui per “l'allegrata” del derby d'Italia, deve diventare il prossimo obiettivo di Kulusevski.