Era virtualmente un calciatore dell'Inter ma Paratici ha rotto gli indugi e chiuso la trattativa in favore della Juventus. Così Dejan Kulusevski vestirà la maglia bianconera, per averlo la Juventus ha investito 45 milioni di euro, 10 milioni in più rispetto a quella che era l'offerta dell'Inter, che avrebbe chiuso la trattativa solo a giugno. La Juventus invece ha voluto agire nell'immediato: 45 milioni sul piatto e trattativa chiusa a gennaio, col calciatore che rimarrà in prestito a Parma fino a giugno. Bruciata l'Inter, che non ha voluto rivedere la propria offerta.