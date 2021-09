Sei partite disputate, 168' minuti giocati. 161' in campionato e solo 7' in Champions League, nell'unica sfida contro il Malmoe.nella sconfitta 2-1 contro il Napoli. Per Allegri lo svedese non è una prima scelta, lo dicono i dati, lo si è capito dai continui rimproveri dopo il suo ingresso in campo contro il Milan., deve applicarsi per scalare le gerarchie e prendersi una maglia da titolare.Una chance potrebbe averla domenica, nella sfida di pranzo contro la Sampdoria, che la Juve vuole vincere per dare continuità al successo contro lo Spezia. Allegri, che mercoledì affronta il Chelsea e sabato il Torino, rinato con Juric in panchina. farà turnover,, l'uomo che gli ha fatto fare il salto di qualità, con il quale nel 2019-20 ha messo insieme 10 gol e 9 assist in 36 partite.La Sampdoria evoca dolci ricordi a Kulusevski. L'anno scorso a Marassi - infatti - il prodotto del settore giovanile dell'Atalanta, uno dei tre con i quali la Juve di Pirlo batté la truppa di Ranieri. Dove essere l'inizio di una stagione magica, così non è stata. Un anno dopo potrebbe contro la Samp potrebbe arrivare il segnale di una nuova partenza. Per un futuro finalmente da protagonista.